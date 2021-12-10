Высший антикоррупционный суд взял под стражу заммэра Одессы Труханова

Высший антикоррупционный суд взял под стражу исполняющего обязанности заместителя Одесского городского головы — управляющего делами исполнительного комитета Олега Брындака.
Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.
В суде также уточнили, что предварительную меру пресечения (почти 40 миллионов гривен залога с обязанностями) изменили по ходатайству прокурора САП.
Теперь Брындак будет находиться под стражей в течение 60 суток (до 7 февраля 2022 року), в то же время он может внести залог — 24 миллиона 970 тысяч гривен.
Если соответствующая сумма будет внесена, то на чиновника возложат ряд обязательств, в том числе обязуют сдать загранпаспорта.
- Следствие утверждает, что в 2015—2019 годах Труханов вместе с другими чиновниками одесской мэрии помог незаконно передать под застройку шесть участков коммунальной земли общей площадью 15,9 га. Общий ущерб для городского бюджета от действий преступной организации оценивается в 689 миллионов гривен. В преступной организации состояли 16 человек, из них пятеро — чиновники. Все они, по всей вероятности, действовали под руководством известного бизнесмена Владимира Галантерника. О подозрениях фигурантам сообщили 6 октября.
- Позже Офис генпрокурора рассказал детали схемы, благодаря которой за 2016—2019 годы из собственности города вывели по меньшей мере 6 земельных участков и потратили 131 миллион гривен из бюджета. Галантерник, по данным следствия, застраивал выведенные земли.
- 11 ноября суд избрал меру пресечения для мэра Одессы Труханова в виде залога в 30,2 млн грн, деньги он внес 23 ноября.