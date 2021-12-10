Высший антикоррупционный суд взял под стражу заммэра Одессы Труханова

В суде также уточнили, что предварительную меру пресечения (почти 40 миллионов гривен залога с обязанностями) изменили по ходатайству прокурора САП.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Теперь Брындак будет находиться под стражей в течение 60 суток (до 7 февраля 2022 року), в то же время он может внести залог — 24 миллиона 970 тысяч гривен.

Если соответствующая сумма будет внесена, то на чиновника возложат ряд обязательств, в том числе обязуют сдать загранпаспорта.