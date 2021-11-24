Мэр Одессы Геннадий Труханов внес залог в 30,2 млн грн по делу о завладении землями города

Мэр Одессы Геннадий Труханов внес залог по делу об участии в преступной организации и присвоении земель города.

В пресс-службе Высшего антикоррупционного суда «Бабелю» сообщили, что залог в размере 30,2 млн гривен был внесен на счет вчера вечером, 23 ноября.

На прошлой неделе, 17 ноября, коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС оставила залог для Геннадия Труханова, определенный следственным судьей ВАКС — 30 213 300 гривен. У Труханова было 5 дней на его внесение, иначе суд должен был бы избирать меру пресечения заново. Прокуроры же требовали отправить мэра в СИЗО с возможностью выхода под залог в 120 млн гривен.