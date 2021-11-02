НАБУ объявило в розыск бизнесмена Галантерника — фигуранта дела о присвоении земли в Одессе

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бизнесмена Владимира Галантерника, подозреваемого в создании преступной организации в Одессе, которая нанесла ущерб на 689 миллионов гривен.

Соответствующие сведения указаны в розыскных учетах Министерства внутренних дел.

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Галантерник указан как лицо, которое скрывается от следствия. Местом исчезновения указан Харьков. Бизнесмену вменяются статьи о создании преступной организации (ст. 255 УК), присвоении и растрате имущества (ч. 1 ст. 191 УК), отмывании доходов (ч. 3 ст. 209 УК) и злоупотреблении властью (ч. 2 ст. 364 УК).

НАБУ теперь может обратиться в представительство Интерпола, чтобы начать процедуру международного розыска.