НАБУ оголосило у розшук бізнесмена Галантерника — фігуранта справи про присвоєння землі в Одесі

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило у розшук бізнесмена Володимира Галантерника, підозрюваного у створенні злочинної організації в Одесі, яка завдала збитків на 689 мільйонів гривень.
Відповідні відомості вказані у розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ.
Галантерник вказаний як особа, яка ховається від слідства. Місцем зникнення вказано Харків. Бізнесмену інкримінують статті про створення злочинної організації (ст. 255 КК), присвоєння та розтрату майна (ч. 1 ст. 191 КК), відмивання доходів (ч. 3 ст. 209 КК) та зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК).
НАБУ тепер може звернутися до Інтерполу, щоб розпочати процедуру міжнародного розшуку.
- НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у зловживаннях в Одесі на 689 млн грн 16 осіб. Підозри 6 жовтня отримали мер Одеси Геннадій Труханов, Галантерник (заочно), голова комісії з питань комунальної власності Одеської міськради Василь Шкрябай та ще низка чиновників та співучасників.
- Пізніше Офіс генпрокурора розповів деталі схеми, завдяки якій за 2016—2019 роки з володінь міста вивели щонайменше 6 земельних ділянок та витратили з бюджету 131 млн гривень. Галантерник, за даними слідства, забудовував виведені землі.
- Суд призначив Труханову заставу у 3,8 мільйона гривень, як і його колишньому заступнику.