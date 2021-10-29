ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику мера Одеси. Йому призначили заставу в 3,8 мільйона гривень

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику мера Одеси.

Про це пише пресслужба ВАКС.

«Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до колишнього заступника міського голови Одеси запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 млн 806 тис 400 грн», — йдеться у повідомленні.

Його підозрюють у порушенні ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) КК України. ВАКС не називає імені підозрюваного, але, за даними ЗМІ, йдеться про колишнього заступника мера Одеси Петра Рябоконя. Його звільнили у квітні 2020 року.