ВАКС избрал меру пресечения экс-заммэра Одессы. Ему назначили залог в 3,8 миллиона гривен

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю мэра Одессы.
Об этом пишет пресс-служба ВАКС.
«Судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила к бывшему заместителю городского головы Одессы меру пресечения в виде залога в размере 3 млн 806 тысяч 400 грн», — говорится в сообщении.
Его подозревают в нарушении ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) УК Украины. ВАКС не называет имени подозреваемого, но, по данным СМИ, речь идет о бывшем заместителе мэра Одессы Петре Рябоконе. Его уволили в апреле 2020 года.
- 6 октября 2021 года мэру Одессы Геннадию Труханову и четырем местным чиновникам сообщили о подозрении — в злоупотреблении служебным положением и участии в преступной организации, которая незаконно завладела активами территориальной общины Одессы и впоследствии легализовала незаконно полученные доходы. Суд избрал Труханову меру пресечения в виде залога в размере 30 миллионов гривен.
- Следствие утверждает, что в 2015—2019 годах Труханов вместе с другими чиновниками одесской мэрии помог незаконно передать под застройку шесть участков коммунальной земли общей площадью 15,9 гектара. Поэтому городской бюджет понес более 558 млн гривен убытков. Общий ущерб для городского бюджета от действий преступной организации оценивают в 689 млн. гривен. В преступной организации состояли 10 человек, из них пятеро — чиновники, еще шестеро — соучастники, все они действовали под руководством известного бизнесмена. Всего по делу проходят 16 фигурантов.