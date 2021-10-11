ВАКС отпустил мэра Одессы Труханова под залог в 30 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову по делу о незаконном завладении землей в городе. Ему назначили залог в более 30 миллионов гривен.

Соответствующее решение объявила судья ВАКС Оксана Олейник, сообщает САП.

Труханов также должен сдать загранпаспорт и являться к следователю по его требованию.

Мэра Одессы подозревают в участии в преступной организации бизнесмена Владимира Галатерника и превышении служебных полномочий.

Следствие утверждает, что в 2015—2019 годах Труханов вместе с другими чиновниками одесской мэрии помог незаконно передать под застройку шесть участков коммунальной земли общей площадью 15,9 гектара. Из-за этого городской бюджет понес более 558 млн гривен убытков. Общий ущерб городской казны от действий преступной организации следствие оценило в 689 млн гривен.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко в суде просил взять Труханова под стражу на два месяца с альтернативой в виде внесения залога в 120 млн гривен.

Труханов в суде вину не признал. Его адвокат Александр Лысак назвал подозрение необоснованным из-за отсутствия состава преступления и просил суд отказать в избрании меры пресечения. Защита настаивала, что решение о передачи земель принималось городским советом, а Труханов не влиял на депутатов, которые за это голосовали.