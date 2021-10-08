Мэр Одессы Труханов заявил, что НАБУ взялось за него по указанию Саакашвили, а с Галантерником он не общался 4 года

Мэр Одессы Геннадий Трухановов в перерыве заседания суда, который избирает ему меру пресечения, заявил журналистам, что Национальное антикоррупционное бюро открыло дело против него по указанию бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который был председателем Одесской ОГА.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Саакашвили попросил Гизо, чтобы Гизо [Гизо Углава — первый замдиректора НАБУ] начал «рвать» Труханова. То, что сейчас происходит, это все было в 2015 году на выборах, когда Саакашвили мне угрожал, говорил как должны пройти выборы, кто должен выиграть. Его кандидат не прошел и после этого мне прямо сказали, если ты не сделаешь, то мы тебе сказали, то у тебя будут проблемы. Периодически возникают против меня какие-то дела», — сказал Труханов.

Он заявил, что суммы залога в 120 млн грн, на которой настаивает обвинение, у него нет. Также он добавил, что не собирается сбегать, отвечая на вопросах о рисках. «Какие риски, зачем сейчас просить о содержании под стражей. Я за 4,5 года не убежал», — сказал Труханов.

Отвечая на вопрос о связях с еще одним фигурантом дела — бизнесменом Владимиром Галантерником — Труханов сказал, что не общался с ним около 4 лет из-за якобы отсутствия поводов.