Суд не избрал меру пресечения мэру Одессы Труханову. Объявлен перерыв до следующей недели

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителю по делу о присвоении земли в городе.

Заседание длилось более 10 часов, после чего суд решил объявить перерыв до понедельника, 11 октября.

Как сообщает «Суспiльне», прокуратура доставила в суд 9 томов по делу, которые, по их мнению, полностью доказывают вину Труханова. Сам Труханов свою вину полностью отрицал.

Обвинение доказывало участие Труханова и ряда должностных лиц горсовета в преступной организации, которая за 2016—2019 года вывела из владений города не менее 6 земельных участков общей площадью 15,9 га и потратила из бюджета 131 млн гривен. Общий размер ущерба, по данным прокурора, более 500 млн гривен.

На суде вспоминали и бизнесмена Владимира Галантерника, который по данным следствия, строил на указанных участках многоэтажки.

Сам Труханов заявлял, что не общался с Галантерником длительное время, а само дело против него сфабриковано по указанию Михеила Саакашвили, который был председателем Одесской ОГА.