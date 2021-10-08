Суд не обрав запобіжний захід меру Одеси Труханову. Оголошено перерву до наступного тижня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не обрав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову і його заступнику у справі про присвоєння землі в місті.

Засідання тривало понад 10 годин, після чого суд вирішив оголосити перерву до понеділка, 11 жовтня.

Як повідомляє «Суспiльне», прокуратура доставила в суд 9 томів справи, які, на їхню думку, повністю доводять вину Труханова. Сам Труханов свою провину повністю заперечував.

Звинувачення доводило участь Труханова та низки посадовців міськради у злочинній організації, яка за 2016—2019 роки вивела з володіння міста щонайменше 6 земельних ділянок загальною площею 15,9 га і витратила з бюджету 131 млн гривень. Загальний розмір збитку, за даними прокурора, понад 500 млн гривень.

На суді згадували і бізнесмена Володимира Галантерника, який за даними слідства, будував на зазначених ділянках багатоповерхівки.

Сам Труханов заявляв, що не спілкувався із Галантерником тривалий час, а сама справа проти нього сфабрикована за вказівкою Міхеіла Саакашвілі, який був головою Одеської ОДА.