Мер Одеси Геннадій Труханов вніс заставу у 30,2 млн грн у справі про заволодіння землями міста

Мер Одеси Геннадій Труханов вніс заставу у справі про участь у злочинній організації та привласненні земель міста.
У пресслужбі Вищого антикорупційного суду «Бабелю» повідомили, що застава у розмірі 30,2 млн гривень була внесена на рахунок учора ввечері, 23 листопада.
Минулого тижня, 17 листопада, колегія суддів Апеляційної палати ВАКС залишила заставу для Геннадія Труханова, визначену слідчим суддею ВАКС — 30 213 300 гривень. Труханов мав 5 днів на її внесення, інакше суд мав би обирати запобіжний захід заново. Прокурори ж вимагали відправити мера до СІЗО з можливістю виходу під заставу у 120 млн гривень.
- Слідство стверджує, що у 2015—2019 роках Труханов разом із іншими чиновниками одеської мерії допоміг незаконно передати під забудову шість ділянок комунальної землі загальною площею 15,9 га. Загальні збитки для міського бюджету від дій злочинної організації оцінюють у 689 мільйонів гривень. У злочинній організації було 16 осіб, із них пʼятеро — чиновники. Всі вони, ймовірно, діяли під керівництвом відомого бізнесмена Володимира Галантерника.
- Про підозри фігурантам повідомили 6 жовтня.
- 11 листопада суд обрав запобіжний захід для мера Одеси у вигляді застави в 30,2 млн грн, а іншим фігурантам застави від 2,6 млн грн до 59,4 млн грн. За день до цього ВАКС погодив заочне розслідування щодо «тіньового господаря» Одеси Володимира Галантерника, який перебуває у розшуку.