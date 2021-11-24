Мер Одеси Геннадій Труханов вніс заставу у 30,2 млн грн у справі про заволодіння землями міста

Мер Одеси Геннадій Труханов вніс заставу у справі про участь у злочинній організації та привласненні земель міста.

У пресслужбі Вищого антикорупційного суду «Бабелю» повідомили, що застава у розмірі 30,2 млн гривень була внесена на рахунок учора ввечері, 23 листопада.

Минулого тижня, 17 листопада, колегія суддів Апеляційної палати ВАКС залишила заставу для Геннадія Труханова, визначену слідчим суддею ВАКС — 30 213 300 гривень. Труханов мав 5 днів на її внесення, інакше суд мав би обирати запобіжний захід заново. Прокурори ж вимагали відправити мера до СІЗО з можливістю виходу під заставу у 120 млн гривень.