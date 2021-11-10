ВАКС погодив заочне розслідування справи щодо «тіньового господаря» Одеси Володимира Галантерника

Вищий антикорупційний суд дозволив правоохоронцям розпочати спеціальне заочне розслідування кримінального провадження щодо одеського бізнесмена Володимира Галантерника, якого вважають «тіньовим господарем Одеси» та близьким до мера міста Геннадія Труханова.

Про ухвалу суду повідомив «Центр протидії корупції».

Так, суддя Оксана Олійник дозволила проводити щодо Галантерника заочне розслідування, оскільки більшість часу він проводить за межами України — у 2021 році, наприклад, 56 днів.

Захист підозрюваного визнав, що Галантерник часто буває в Лондоні, де мешкає його сім’я. Раніше його адвокат Ольга Просянюк зазначила, що наразі бізнесмен перебуває в Ізраїлі і правоохоронці знають про це.

Бізнесмену інкримінують статті про створення злочинної організації (ст. 255 КК), присвоєння та розтрату майна (ч. 1 ст. 191 КК), відмивання доходів (ч. 3 ст. 209 КК) та зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК).