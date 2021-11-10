ВАКС погодив заочне розслідування справи щодо «тіньового господаря» Одеси Володимира Галантерника

Вищий антикорупційний суд дозволив правоохоронцям розпочати спеціальне заочне розслідування кримінального провадження щодо одеського бізнесмена Володимира Галантерника, якого вважають «тіньовим господарем Одеси» та близьким до мера міста Геннадія Труханова.
Про ухвалу суду повідомив «Центр протидії корупції».
Так, суддя Оксана Олійник дозволила проводити щодо Галантерника заочне розслідування, оскільки більшість часу він проводить за межами України — у 2021 році, наприклад, 56 днів.
Захист підозрюваного визнав, що Галантерник часто буває в Лондоні, де мешкає його сім’я. Раніше його адвокат Ольга Просянюк зазначила, що наразі бізнесмен перебуває в Ізраїлі і правоохоронці знають про це.
Бізнесмену інкримінують статті про створення злочинної організації (ст. 255 КК), присвоєння та розтрату майна (ч. 1 ст. 191 КК), відмивання доходів (ч. 3 ст. 209 КК) та зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК).
- НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють 16 людей у зловживаннях в Одесі на 689 мільйонів гривень. Підозри 6 жовтня отримали мер Одеси Геннадій Труханов, Галантерник (заочно), голова комісії з питань комунальної власності Одеської міськради Василь Шкрябай та ще низка посадовців і співучасників.
- Пізніше Офіс генпрокурора розповів деталі схеми, завдяки якій за 2016—2019 роки з власності міста вивели щонайменше 6 земельних ділянок і витратили 131 мільйон гривень з бюджету. Галантерник, за даними слідства, забудовував виведені землі.
- Суд призначив Труханову заставу у 3,8 мільйона гривень, як і його колишньому заступнику.