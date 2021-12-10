Netflix запустив сайт Tudum — там будуть новини про премʼєри, ексклюзивні інтервʼю та цікаві історії

Стримінговий сервіс Netflix запустив сайт Tudum, на якому будуть новини про премʼєри та ексклюзивні інтервʼю. Для більш зручного використання користувачі можуть увійти на сайт через свій обліковий запис.

Netflix заявляє, що історії не повинні закінчуватися після титрів. Сайт все ще перебуває на початковій стадії, він буде розвиватись, зʼявлятимуться нові функції, зокрема там будуть розділи: