Netflix запустил сайт Tudum — там будут новости о премьерах, эксклюзивные интервью и интересные истории

Стриминговый сервис Netflix запустил сайт Tudum, на котором будут новости о премьерах и эксклюзивные интервью. Для более удобного использования пользователи могут войти на сайт через свою учетную запись.

Netflix заявляет, что истории не должны заканчиваться после титров. Сайт все еще находится на начальной стадии, он будет развиваться, будут обновляться функции, в частности, там будут разделы: