Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації окупованого Криму

Генеральна Асамблея Організації Обʼєднаних Націй ухвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації окупованого Росією Криму. У документі, зокрема міститься підтримка саміту «Кримської платформи».
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Генасамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму. Вона містить важливу підтримку «Кримської платформи», закликає Росію припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавання у Чорному та Азовському морях», — зазначив Кулеба.
Міністр також подякував всім державам-членам ООН, які підтримали документ.
«Він консолідує міжнародну підтримку «Кримської платформи» та її цілей, протидіє наростанню мілітаризації Криму, посилає сигнал стримування на тлі нарощування військової присутності РФ вздовж нашого кордону та в Криму», — наголосив глава МЗС.
«Кримська платформа» — це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення під контроль України. «Кримська платформа» працюватиме на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС і міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів.
- Саміт «Кримської платформи» розпочався 23 серпня. В ньому беруть участь представники 46 країн. «Кримська платформа» — це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення під контроль України.
- Саміт відкрив президент України Володимир Зеленський. Під час виступу він розповів, що від початку окупації Криму Росія утричі збільшила військову присутність на півострові, та закликав Росію виправити історичну помилку та підписати декларацію про засудження анексії півострова.
- Країни-учасниці «Кримської платформи» також ухвалили спільну декларацію, у якій засудили мілітаризацію та порушення прав на окупованому півострові.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Відтак Росія анексувала українську територію.
- Після російської окупації Криму на Донбасі розпочався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».