Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию о милитаризации оккупированного Крыма

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила усиленную резолюцию по милитаризации оккупированного Россией Крыма. В документе, в частности, содержится поддержка саммита «Крымской платформы».

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит важную поддержку «Крымской платформы», призывает РФ прекратить перебрасывание на полуостров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях», — отметил Кулеба.

Министр также выразил благодарность всем государствам-членам ООН, поддержавшим документ.

«Он консолидирует международную поддержку «Крымской платформы» и ее целей, противодействует нарастающей милитаризации Крыма, посылает сигнал сдерживания на фоне наращивания военного присутствия РФ вдоль нашей границы и в Крыму», — подчеркнул глава МИД.

«Крымская платформа» — это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины. «Крымская платформа» будет работать на нескольких уровнях. Первый — самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй — уровень глав МИД и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень экспертов.