У Франції спустили на воду перший катер для охорони морських кордонів України

У Франції спустили на воду перший катер FPB 98 MKI, збудований для охорони морських кордонів України.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Зараз завершуються остаточні роботи з монтажу, налагоджування та підготовки обладнання корабля до швартових випробувань. Вже навесні, після проведення ходових випробувань, новий катер має прибути до України.
Посол України у Франції Вадим Омельченко подякував французькій стороні за виконання контракту та зазначив, що одним із здобутків цього контракту є те, що 5 із 20 катерів, які планується побудувати, будуть вироблені в Україні з допомогою французьких спеціалістів на українських потужностях у Миколаєві.
Побудований катер може розвивати швидкість до 30 вузлів (близько 60 км/год). Його випробування розпочнуться вже наступного тижня та триватимуть до кінця січня. Крім того, найближчим часом у Францію прибудуть українські моряки-прикордонники, які під кураторством фахівців навчатимуться експлуатувати та обслуговувати нову техніку.
- 1 грудня українська компанія «Нібулон» і французька суднобудівна компанія OCEA підписали контракт на будівництво пʼяти 100-тонних патрульних кораблів FPB 98 MKI для потреб Держприкордонслужби.
- Про те, що Держприкордонслужба отримає 20 французьких катерів OCEA FPB 98 MKI, Кабмін повідомляв ще влітку 2019 року. У 2020 році Україна та Франція підписали угоду на виробництво і техпідтримку цих катерів. Вартість контракту — €136,5 мільйона, з яких 15% виплачує Україна з бюджету, а 85% — кредитні кошти. Катери збудують протягом трьох років. В Україні на них встановлять артилерійські установки та кулемети.
- У березні 2021 року стало відомо, що Україна візьме кредит у €116 мільйонів на оплату 20 катерів.