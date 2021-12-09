Во Франции спустили на воду первый катер для охраны морских границ Украины

Во Франции был спущен на воду первый катер FPB 98 MKI, построенный для охраны морских границ Украины.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Сейчас завершаются окончательные работы по монтажу, наладке и подготовке оборудования корабля к швартовым испытаниям. Уже весной после проведения ходовых испытаний новый катер должен прибыть в Украину.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко поблагодарил французскую сторону за выполнение контракта и отметил, что одним из достижений договора является то, что 5 из 20 катеров, которые планируется построить, будут произведены в Украине с помощью французских специалистов на украинских мощностях в Николаеве.

Построенный катер может развивать скорость до 30 узлов (около 60 км/ч). Его испытания начнутся на следующей неделе и продлятся до конца января. Кроме того, в ближайшее время во Францию прибудут украинские моряки-пограничники, под кураторством специалистов будут учиться эксплуатировать и обслуживать новую технику.