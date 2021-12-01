В Николаеве для Госпогранслужбы построят пять французских катеров OCEA FPB 98. Подписан контракт

Украинская компания «Нибулон» и французская судостроительная компания OCEA подписали контракт на строительство пяти 100-тонных патрульных кораблей FPB 98 MKI для нужд Госпогранслужбы.

Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

Контракт подписан по рамочному соглашению с Францией от 2019 года. Всего Украина получит 20 катеров FPB 98 MKI, из которых 15 построят во Франции и 5 в Николаеве.

Сегодня в производстве находятся 10 катеров — первый вскоре прибудет в Одессу. Планируется, что его спустят на воду 9 декабря, в январе 2022 года экипаж катера пройдет спецподготовку с французскими специалистами.