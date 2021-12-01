У Миколаєві для Держприкордонслужби збудують пʼять французьких катерів OCEA FPB 98. Підписано контракт

Українська компанія «Нібулон» і французька суднобудівна компанія OCEA підписали контракт на будівництво пʼяти 100-тонних патрульних кораблів FPB 98 MKI для потреб Держприкордонслужби.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages.

Контракт підписано за рамковою угодою із Францією від 2019 року. Загалом Україна отримає 20 катерів FPB 98 MKI, з яких 15 збудують у Франції та 5 у Миколаєві.

Сьогодні у виробництві перебувають 10 катерів — перший незабаром прибуде до Одеси. Планується, що його спустять на воду 9 грудня, у січні 2022 року екіпаж катера пройде спецпідготовку із французькими фахівцями.