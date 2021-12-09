В Італії суд остаточно виправдав нацгвардійця Віталія Марківа у справі про загибель фоторепортера Роккеллі

Верховний касаційний суд Італії повністю виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа, залишивши у силі вирок суду попередньої інстанції. Апеляційні скарги подали Генеральна прокуратура Мілана і сімʼя фоторепортера Роккеллі.
Про це сам Марків повідомив в Instagram.
«Сьогодні поставлена крапка. Ми виграли в Касаційному рішенні! Всі позови були відкинуті. Щиро дякую усім причетним! Це наша спільна перемога. Правда завжди перемагає», — зазначив нацгвардієць.
- Суд італійського міста Павія 12 липня 2019 року засудив Марківа до 24 років вʼязниці за звинуваченням у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського журналіста Андреа Роккеллі. У травні 2014 року біля гори Карачун під Словʼянськом внаслідок обстрілу загинули Роккеллі та російський перекладач Андрій Миронов. Прокурор вибудував звинувачення на свідченнях одного очевидця, якого звуть Вільям Рогелон. Це журналіст, який теж був із Роккеллі, але вижив.
- Україна подала апеляцію на вирок італійського суду. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв про наявність низки доказів, що підтверджують невинуватість Марківа.
- 3 листопада Міланський апеляційний суд виправдав Віталія Марківа. Уже наступного дня він прилетів до України. Віталій відбув в італійській вʼязниці 3 роки і 4 місяці.