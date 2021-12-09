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В Италии суд окончательно оправдал нацгвардейца Виталия Маркива по делу о гибели фоторепортера Роккелли

Автор:
София Телишевская
Дата:

Верховный кассационный суд Италии полностью оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива, оставив в силе приговор суда предыдущей инстанции. Апелляционные жалобы подали Генеральная прокуратура Милана и семья фоторепортера Роккелли.

Об этом сам Маркив сообщил в Instagram.

«Сегодня поставлена точка. Мы выиграли в Кассационном решении! Все иски были отвергнуты. Благодарю всех причастных! Это наша общая победа. Правда, всегда побеждает», — отметил нацгвардеец.