В Италии обжаловали оправдательный приговор нацгвардейцу Маркиву

В Кассационный суд Италии поступили апелляционные жалобы на оправдательное решение в отношении украинского нацгвардейца Виталия Маркива — от Генеральной прокуратуры Милана и гражданских истцов (семьи Андреа Роккелли).

Об этом сообщил глава Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий на своей странице в Facebook.

«В ближайшее время ожидаются новости о рассмотрении дела в Кассационном суде — высшей судебной инстанции Италии. Впереди — кассационный процесс и юридические баталии», — написал он.

Сам Маркив в комментарии «Суспільне» подтвердил информацию про предстоящий кассационный процесс.

«Да, информацию подтверждаю... Мы точно будем участвовать в этом процессе. Война еще не выиграна, выиграна только битва», — рассказал он.

По словам Маркива, он и его адвокаты ожидали таких действий и готовы к процессу.

В то же время нацгвардеец предположил, что заседание, вероятно, пройдет осенью, но пока точная дата заседания неизвестна.