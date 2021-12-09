Європейський регулятор хоче скоротити інтервал між другою і бустерною дозами вакцини до трьох місяців

Робити бустерне (третє) щеплення від коронавірусу «безпечно та ефективно» вже через три місяці після завершення курсу первинної вакцинації.

Про це під час брифінгу 9 грудня заявив керівник відділу біологічних загроз здоровʼю та стратегії вакцинації Європейського агентства лікарських засобів (EMA) Марко Кавалері.