Европейский регулятор хочет сократить интервал между второй и бустерной дозами вакцины до трех месяцев

Делать бустерную (третью) прививку от коронавируса «безопасно и эффективно» уже через три месяца после завершения курса первичной вакцинации.
Об этом на брифинге 9 декабря заявил руководитель отдела биологических угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери.
«Имеющиеся данные подтверждают безопасное и эффективное введение бустерной дозы уже через три месяца после завершения первичной вакцинации», — сказал он.
Отметим, сейчас рекомендуется делать третью прививку против коронавируса через шесть месяцев после введения второй дозы вакцины.
- Ранее во Всемирной организации здравоохранения определили две группы людей, которым рекомендуют получить бустерную дозу вакцины от коронавируса. Это могут быть люди с ослабленным иммунитетом и вакцинированные инактивированной вакциной (CoronaVac, Sinopharm или Bharat).
- Перед этим компания Pfizer выступила с заявлением, что три дозы их с BioNTech вакцины против коронавируса нейтрализуют вариант «Омикрон».
- В Украине бустерную вакцинацию планируют запустить в январе 2022 года.