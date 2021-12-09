Европейский регулятор хочет сократить интервал между второй и бустерной дозами вакцины до трех месяцев

Делать бустерную (третью) прививку от коронавируса «безопасно и эффективно» уже через три месяца после завершения курса первичной вакцинации.

Об этом на брифинге 9 декабря заявил руководитель отдела биологических угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери.