США запровадили санкції проти ексглави Конституційного суду України Олександра Тупицького

Державний департамент США увів санкції проти колишнього глави Конституційного суду України Олександра Тупицького та його дружини Ольги.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

У Міжнародний день боротьби з корупцією США наголосили, що вбачають цю боротьбу ключовою опорою демократії, а відтак запровадили санкції проти низки осіб, серед яких і представник судової системи України.

У тексті заяви йдеться, що Олександра Тупицького та його дружину внесли у санкційний список за значні корупційні дії, зокрема за отримання хабара під час роботи в українській судовій системі.