«Душа просить чогось яскравого». Міністр юстиції Денис Малюська показав дизайн-проєкт нового Львівського СІЗО

Міністр юстиції Денис Малюська 9 грудня опублікував у Facebook дизайн-проєкт нового Львівського слідчого ізолятора, який збудують на околиці Львова, на вулиці Збиральній.

Проєктування СІЗО зараз перебуває на фінальному етапі. Заклад збудують за рахунок надходжень від розпродажу вʼязниць.

На картинках — камери, спортзал, кімнати для відпочинку та фасад будівлі.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран На цій картинці на столі стоять предмети, які схожі на кухлі із пивом. Facebook / Denis Malyuska

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Як пише «Zaxid.net», 19 березня 2021 року Львівська мерія погодила будівництво нового СІЗО на околиці міста. Новий слідчий ізолятор буде розташований неподалік «Епіцентру», його площа становитиме 8,3 га. Територія нового СІЗО складатиметься з кількох корпусів: п’ятьох режимних корпусів, лікарні на 150 місць, спортзалу, збірного та слідчого відділень. Загалом одночасно у новому СІЗО зможе перебувати 720 чоловіків та 70 жінок і неповнолітніх. Окрім того, на території слідчого ізолятора облаштують сектор максимального рівня безпеки на 50 людей. На території слідчого ізолятора також будуть їдальня, лазня, клуб, крамниця і пекарня.

Крім цього, у СІЗО будуть прогулянкові зони для чоловіків, жінок, матерів з дітьми, інфекційних хворих і для занять спортом.