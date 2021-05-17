У Київському СІЗО відкрили корпус із платними камерами за норвезьким зразком: із WiFi та телефоном

У Київському слідчому ізоляторі відкрили корпус із новими платними камерами, які зробили за норвезьким зразком. Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська.

«Гарна новина — відкриваємо цілий новий корпус зі стандартами, гарними європейського штибу камерами, де забезпечені усі максимально можливі права людини. Часто нас критикували, що усі наші платні камери виглядали як заманеться: хто звідки міг притягнув меблі, хто пофарбував, як кому фантазії вистачило. Цьому покладено край, тепер у нас все виглядатиме за європейськими стандартами — у сіренько-біленьких тонах», — зазначив Малюська.

Міністр також розповів, що є у камері, окрім вікна: два ліжка (є «номер» і для одного) з матрацами, тумбочка, шафа, холодильник, мікрохвильовка, раковина, телевізор, стаціонарний телефон (можна зателефонувати куди потрібно, але розмови записуються і зберігаються на сервері), WiFi, кнопка для екстреного виклику охорони, санвузол (душ, умивальник, унітаз) та відеокамера (зображення передається на центральний пункт).

Окремо Малюська пояснив, навіщо це потрібно: «Перше і ключове — так ми забезпечимо належні права людей, які тут утримуються. [...] [Камери] генеруватимуть сотні тисяч гривень, аби покращувати стан інших занедбаних камер у СІЗО. За нашими розрахунками, за кілька років усі камери Київського СІЗО будуть виглядати пристойно за рахунок коштів, які генерують платні камери».