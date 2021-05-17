У Київському СІЗО відкрили корпус із платними камерами за норвезьким зразком: із WiFi та телефоном

У Київському слідчому ізоляторі відкрили корпус із новими платними камерами, які зробили за норвезьким зразком. Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська.
«Гарна новина — відкриваємо цілий новий корпус зі стандартами, гарними європейського штибу камерами, де забезпечені усі максимально можливі права людини. Часто нас критикували, що усі наші платні камери виглядали як заманеться: хто звідки міг притягнув меблі, хто пофарбував, як кому фантазії вистачило. Цьому покладено край, тепер у нас все виглядатиме за європейськими стандартами — у сіренько-біленьких тонах», — зазначив Малюська.
Міністр також розповів, що є у камері, окрім вікна: два ліжка (є «номер» і для одного) з матрацами, тумбочка, шафа, холодильник, мікрохвильовка, раковина, телевізор, стаціонарний телефон (можна зателефонувати куди потрібно, але розмови записуються і зберігаються на сервері), WiFi, кнопка для екстреного виклику охорони, санвузол (душ, умивальник, унітаз) та відеокамера (зображення передається на центральний пункт).
Окремо Малюська пояснив, навіщо це потрібно: «Перше і ключове — так ми забезпечимо належні права людей, які тут утримуються. [...] [Камери] генеруватимуть сотні тисяч гривень, аби покращувати стан інших занедбаних камер у СІЗО. За нашими розрахунками, за кілька років усі камери Київського СІЗО будуть виглядати пристойно за рахунок коштів, які генерують платні камери».
Нагадаємо, що 22 квітня 2020 року Кабінет міністрів підтримав впровадження платних камер підвищеного комфорту. Крім цього, Міністерство юстиції вирішило продавати подарункові сертифікати у платні камери СІЗО. Сертифікат можна придбати онлайн, а діяти він буде 6 місяців. Мінʼюст обіцяє «клієнтам» цілодобову охорону і триразове харчування.
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