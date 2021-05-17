В Киевском СИЗО открыли корпус с платными камерами по норвежскому образцу: с WiFi и телефоном

В Киевском следственном изоляторе открыли корпус с новыми платными камерами, которые сделали по норвежскому образцу. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська.

«Хорошая новость — открываем целый новый корпус со стандартами, красивыми европейского образца камерами, где обеспечены все максимально возможные права человека. Часто нас критиковали, что все наши платные камеры выглядели как угодно: кто откуда мог принес мебель, кто покрасил как кому фантазии хватило. Этому положен конец, теперь у нас все будет выглядеть по европейским стандартам — в серенько-беленьких тонах», — отметил Малюська.

Министр также рассказал, что есть в камере, кроме окна: две кровати (есть «номер» и для одного) с матрасами, тумбочка, шкаф, холодильник, микроволновка, раковина, телевизор, стационарный телефон (можно позвонить куда нужно, но разговоры записываются и хранятся на сервере), WiFi, кнопка для экстренного вызова охраны, санузел (душ, умывальник, унитаз) и видеокамера (изображение передается на центральный пункт).

Отдельно Малюська объяснил, зачем это нужно: «Первое и ключевое — так мы обеспечим надлежащие права для людей, которые здесь содержатся. [...] [Камеры] будут генерировать сотни тысяч гривен, чтобы улучшать состояние других заброшенных камер в СИЗО. По нашим расчетам, через пару лет все камеры Киевского СИЗО будут выглядеть прилично за счет средств, которые генерируют платные камеры».