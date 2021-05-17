В Киевском СИЗО открыли корпус с платными камерами по норвежскому образцу: с WiFi и телефоном

В Киевском следственном изоляторе открыли корпус с новыми платными камерами, которые сделали по норвежскому образцу. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська.
«Хорошая новость — открываем целый новый корпус со стандартами, красивыми европейского образца камерами, где обеспечены все максимально возможные права человека. Часто нас критиковали, что все наши платные камеры выглядели как угодно: кто откуда мог принес мебель, кто покрасил как кому фантазии хватило. Этому положен конец, теперь у нас все будет выглядеть по европейским стандартам — в серенько-беленьких тонах», — отметил Малюська.
Министр также рассказал, что есть в камере, кроме окна: две кровати (есть «номер» и для одного) с матрасами, тумбочка, шкаф, холодильник, микроволновка, раковина, телевизор, стационарный телефон (можно позвонить куда нужно, но разговоры записываются и хранятся на сервере), WiFi, кнопка для экстренного вызова охраны, санузел (душ, умывальник, унитаз) и видеокамера (изображение передается на центральный пункт).
Отдельно Малюська объяснил, зачем это нужно: «Первое и ключевое — так мы обеспечим надлежащие права для людей, которые здесь содержатся. [...] [Камеры] будут генерировать сотни тысяч гривен, чтобы улучшать состояние других заброшенных камер в СИЗО. По нашим расчетам, через пару лет все камеры Киевского СИЗО будут выглядеть прилично за счет средств, которые генерируют платные камеры».
Напомним, что 22 апреля 2020 года Кабинет министров поддержал внедрение платных камер повышенного комфорта. Кроме этого, Министерство юстиции решило продавать подарочные сертификаты в платные камеры СИЗО. Сертификат можно приобрести онлайн, а действовать он будет 6 месяцев. Минюст обещает «клиентам» круглосуточную охрану и трехразовое питание.
- В феврале Министерство юстиции совместно с Фондом государственного имущества запустили спецпроект в рамках приватизации, цель которого продать с аукциона имущество тюрем, колоний и СИЗО, находящихся на этапе консервации. Вырученные деньги пойдут на строительство новых исправительных учреждений европейского типа.
- В январе 2021 года в Минюсте заявили, что хотят построить две «модельные тюрьмы» под Киевом и Львовом, где будут тестировать западноевропейские практики.