У СІЗО ув’язненим дозволили платні телефонні розмови й інтернет. Вартість послуг у різних областях відрізнятиметься

У низці слідчих ізоляторів та установ виконання покарань України запустили нову послугу для ув’язнених — платні телефонні розмови та користування інтернетом.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Як зазначається, усі розмови ув’язнених автоматично записуються, а контент, який дозволено переглядати в інтернеті, обмежується.

У Мін’юсті заявили, що завдяки цьому нововведенню знизиться кількість побачень, що важливо в умовах пандемії, водночас ув’язнені зможуть спілкуватися з рідними, тож права людини не будуть порушені.