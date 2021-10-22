В СИЗО заключенным разрешили платные телефонные разговоры и интернет. Стоимость услуг в различных областях будет отличаться

В Минюсте заявили, что благодаря этому нововведению снизится количество свиданий, что важно в условиях пандемии, в то же время заключенные смогут общаться с родными, поэтому права человека не будут нарушены.

Как отмечается, все разговоры заключенных автоматически записываются, а контент, который разрешено просматривать в интернете, ограничивается.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

В ряде следственных изоляторов и учреждений исполнения наказаний Украины запустили новую услугу для заключенных — платные телефонные разговоры и пользование интернетом.

В то же время в министерстве считают, что нововведение поможет бороться с коррупцией на «контрабандных» телефонах, а также пополнить средства спецфонда.

Уже известны расценки на услуги в учреждениях в разных регионах Украины:

«Киевский следственный изолятор»

15 минут разговора — 10 гривен;

телефонные разговоры в месяц — 345 гривен;

15 минут интернета — 16 гривен;

интернет в месяц (планшет) — 575 гривен.

«Львовское учреждение исполнения наказаний (№ 19)»

15 минут разговора — 17,5 грн;

телефонные разговоры в месяц — 1070,6 грн;

15 минут интернета — 32,5 грн;

интернет в месяц (планшет) — 282,6 грн.

«Харьковский следственный изолятор»

15 минут разговора — 14,63 грн;

телефонные разговоры в месяц — 487,52 грн;

15 минут интернета — 6,9 грн;

интернет в месяц (планшет) — 228,6 грн.

«Житомирское учреждение исполнения наказаний (№ 8)»

15 минут разговора — 4 гривны;

телефонные разговоры в месяц — 690 гривен;

15 минут интернета — 4 гривны;

интернет в месяц (планшет) — 685 гривен.

«Хмельницкий следственный изолятор»

15 минут разговора — 7 гривен;

телефонные разговоры в месяц — 863,3 грн;

15 минут интернета — 3,3 грн;

интернет в месяц (планшет) — 407,5 грн;

«Одесский следственный изолятор»

15 минут разговора — 9,11 грн;

телефонные разговоры в месяц — 662,4 грн;

15 минут интернета — 7 гривен;

интернет в месяц (планшет) — 508,8 грн.

«Черкасский следственный изолятор»

15 минут разговора — 4,1 грн;

телефонные разговоры в месяц — 532,14 грн;

15 минут интернета — 3,71 грн;

интернет в месяц (планшет) — 481,58 грн.

В Минюсте прогнозируют, что со следующей недели услуга также заработает в СИЗО Запорожья, Мариуполя, Кривого Рога, Ровно, Черткова и Чернигова.