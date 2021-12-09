Кабмін продовжив проєкт платних камер у СІЗО. Послугою скористалися понад тисячу разів

Кабінет міністрів на засіданні продовжив дію проєкту платних камер у слідчих ізоляторах країни до 22 квітня 2022 року.
Проєкт стартував 22 квітня 2020 року і мав завершитися 31 грудня цього року. За цей час послугою платних камер скористалися 1 099 разів, а загальна сума доходів становила понад 6,1 мільйона гривень. Вказано, що за ці гроші відремонтували 108 безкоштовних камер на 716 ліжко-місць.
Загалом в українських СІЗО в рамках проєкту платними зробили 43 камери.
- У травні в Київському слідчому ізоляторі відкрили корпус із новими платними камерами, які зробили за норвезьким зразком — з WiFi та телефоном.
- У жовтні в СІЗО увʼязненим дозволили платні телефонні розмови та інтернет.