Кабмін продовжив проєкт платних камер у СІЗО. Послугою скористалися понад тисячу разів

Кабінет міністрів на засіданні продовжив дію проєкту платних камер у слідчих ізоляторах країни до 22 квітня 2022 року.

Проєкт стартував 22 квітня 2020 року і мав завершитися 31 грудня цього року. За цей час послугою платних камер скористалися 1 099 разів, а загальна сума доходів становила понад 6,1 мільйона гривень. Вказано, що за ці гроші відремонтували 108 безкоштовних камер на 716 ліжко-місць.

Загалом в українських СІЗО в рамках проєкту платними зробили 43 камери.