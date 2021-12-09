Кабмин продлил проект платных камер в СИЗО. Услугой воспользовались более тысячи раз

Кабинет министров на заседании продлил действие проекта платных камер в следственных изоляторах страны до 22 апреля 2022 года.

Проект стартовал 22 апреля 2020 года и должен был завершится 31 декабря этого года. За это время услугой платных камер воспользовались 1 099 раз, а общая сумма доходов составила более 6,1 миллиона гривен. Указано, что за эти деньги отремонтировали 108 бесплатных камер на 716 койко-мест.

Всего в украинских СИЗО в рамках проекта платными сделали 43 камеры.