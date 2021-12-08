Бразилія не вимагатиме у туристів COVID-сертифікати

Бразилія не вимагатиме у туристів сертифікати про вакцинацію від COVID-19 після прибуття до країни. Раніше єдиною вимогою до іноземців був негативний ПЛР-тест.

Про це повідомляє AFP.

Міністр охорони здоровʼя Бразилії Марсело Кейрога повідомив, що «не можна розділяти людей на вакцинованих і нещеплених, аби накладати на них обмеження».

Однак Бразилія вимагатиме від невакцинованих іноземців пройти пʼятиденний карантин, який передбачає самоізоляцію.

«Після цього терміну туристи з негативним результатом ПЛР-тестом зможуть насолодитися красою нашої великої Бразилії», — сказав Кейрога.