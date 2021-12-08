Бразилия не будет требовать у туристов COVID-сертификаты

Бразилия не будет требовать у туристов сертификаты о вакцинации от COVID-19 по прибытии в страну. Ранее единственным требованием к иностранцам был отрицательный ПЦР-тест.
Об этом сообщает AFP.
Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога сообщил, что «нельзя разделять людей на вакцинированных и непривитых, чтобы налагать на них ограничения».
Однако Бразилиябудет требовать от невакцинированных иностранцев пройти пятидневный карантин, предусматривающий самоизоляцию.
«После этого срока туристы с отрицательным результатом ПЦР-тестом смогут насладиться красотой нашей великой Бразилии», — сказал Кейрога.
- Человеком года по версии читателей журнала Time стал президент Бразилии Жаир Болсонару. Правый политик Жаир Болсонару (поклонник Трампа) запомнился критикой противоэпидемических мер в разгар пандемии коронавируса у себя в стране, а также оскорблениями в адрес защитников прав женщин, сексменьшинств и национальных меньшинств.
- Больше всего Болсонару выступал против вакцинации и локдауна. Сам же политик не вакцинирован, из-за чего его не пускали в заведения в других странах. В декабре Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении президента за высказывания о прямой связи вакцины от COVID-19 с угрозой заражения СПИДом. В октябре 2021 года YouTube забанили Болсонару за фейки о коронавирусе.