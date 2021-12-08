Бразилия не будет требовать у туристов COVID-сертификаты

Бразилия не будет требовать у туристов сертификаты о вакцинации от COVID-19 по прибытии в страну. Ранее единственным требованием к иностранцам был отрицательный ПЦР-тест.

Об этом сообщает AFP.

Министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога сообщил, что «нельзя разделять людей на вакцинированных и непривитых, чтобы налагать на них ограничения».

Однако Бразилиябудет требовать от невакцинированных иностранцев пройти пятидневный карантин, предусматривающий самоизоляцию.

«После этого срока туристы с отрицательным результатом ПЦР-тестом смогут насладиться красотой нашей великой Бразилии», — сказал Кейрога.