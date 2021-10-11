Невакцинированного президента Бразилии не пустили на футбольный матч

Президента Бразилии Жаира Болсонару, который активно выступает против массовой вакцинации от коронавируса и карантинных мер, не пустили на стадион «Вила Бельмиро» из-за отсутствия прививки от COVID-19.
Об этом сообщает Metropoles.
Болсонару пропустил матч между футбольными клубами «Сантос» и «Гремио». Эта игра в городе Сантос была первой с болельщиками с начала пандемии. На игру допускали лишь вакцинированных и людей с отрицательным ПЦР-тестом. У Болсонару не было ни того, ни другого.
Журналисты встретили президента у входа на стадион. Им он пожаловался на правила и спрашивал «почему».
- Президент Бразилии Жаир Болсонару публично преуменьшает опасность коронавируса, обещает привиться последним в стране и призывает граждан «не скулить» из-за пандемии. Его уже штрафовали за неношение маски и нарушение карантина.
- В сентябре Болсонару не пустили в ресторан Нью-Йорка из-за отсутствия прививки. Ему пришлось есть на улице.