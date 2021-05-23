Президента Бразилии Болсонару оштрафовали за нарушение карантинных правил

В бразильском штате Мараньян местные власти оштрафовала президента страны Жаира Болсонару за нарушение карантинных ограничений. Лидер Бразилии во время посещения города Асайландия собрал толпу людей, при этом был без защитной маски.

Об этом сообщает издание Infobae.