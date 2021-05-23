Президента Бразилії Болсонару оштрафували за порушення карантинних правил

У бразильському штаті Мараньян місцева влада оштрафувала президента країни Жаїра Болсонару за порушення карантинних обмежень. Лідер Бразилії під час відвідин міста Асайландія зібрав натовп людей, при цьому був без захисної маски.

Про це повідомляє видання Infobae.