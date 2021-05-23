Президента Бразилії Болсонару оштрафували за порушення карантинних правил

У бразильському штаті Мараньян місцева влада оштрафувала президента країни Жаїра Болсонару за порушення карантинних обмежень. Лідер Бразилії під час відвідин міста Асайландія зібрав натовп людей, при цьому був без захисної маски.
Про це повідомляє видання Infobae.
Влада штату пояснюючи штраф наголосила, що Болсонару не дотримався карантинних правил щодо носіння маски та «сприяв скупченню понад сотню людей». Суму штрафу в ЗМІ не називають.
Інцидент стався на тлі виявлення у штаті перших шістьох випадків інфікування «індійським» штамом коронавірусу.
- Болсонару відомий як противник введення карантинних обмежень. Він применшує небезпечність коронавірусу, обіцяє вакцинуватися останнім у Бразилії та закликає громадян «не скиглити».
- Загалом з початку пандемії у Бразилії зафіксували 16 мільйонів випадків, понад 446 тисяч із них — летальні. Країна на третьому місці (після США та Індії) за кількістю хворих.