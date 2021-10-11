Невакцинованого президента Бразилії не пустили на футбольний матч

Президента Бразилії Жаїра Болсонару, який активно виступає проти масової вакцинації від коронавірусу і карантинних заходів, не пустили на стадіон «Віла Бельміро» через відсутність щеплення від COVID-19.

Про це повідомляє Metropoles.

Болсонару пропустив матч між футбольними клубами «Сантос» і «Греміо». Ця гра в місті Сантос була першою з уболівальниками з початку пандемії. На гру допускали лише вакцинованих і людей з негативним ПЛР-тестом. У Болсонару не було ні того, ні іншого.

Журналісти зустріли президента біля входу на стадіон. Їм він поскаржився на правила і питав «чому».