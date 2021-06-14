Президента Бразилии Болсонару во второй раз оштрафовали за отсутствие маски

Президента Бразилии Жаира Болсонару оштрафовали за нарушение карантинных ограничений во время массового мероприятия в Сан-Паулу.
Об этом сообщает Le Figaro.
Как отмечается, в субботу, 12 июня, Болсонару, его сын Эдуардо и министр инфраструктуры Тарчизио Гомеш приняли участие в многотысячном мотопробеге байкеров по улицам Сан-Паулу Accelerate for Christ.
Болсонару и его сопровождающих оштрафовали на 552 бразильских реала (около $108) за отсутствие масок и игнорирование социальной дистанции.
При обращении к толпе сторонников с флагами Болсонару выступил против применения защитных масок, заявив, что вакцинированные люди не должны их носить.
«Передача вируса от вакцинированного человека невозможна», — сказал он.
Отметим, ученые пока не установили, могут вакцинированные люди быть заразными или нет.
- В мае Болсонару также оштрафовали за нарушение карантинных ограничений. Лидер Бразилии во время посещения города Асайландия собрал толпу людей, но был без защитной маски.
- Болсонару известен как противник введения карантина. Он умаляет опасности коронавируса, обещает вакцинироваться последним в Бразилии и призывает граждан «не скулить».
- Всего с начала пандемии в Бразилии зафиксировали более 17 миллионов случаев, свыше 487 тысяч из них — летальные. Страна на третьем месте (после США и Индии) по количеству больных.