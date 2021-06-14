Президента Бразилии Болсонару во второй раз оштрафовали за отсутствие маски

Президента Бразилии Жаира Болсонару оштрафовали за нарушение карантинных ограничений во время массового мероприятия в Сан-Паулу.

Об этом сообщает Le Figaro.

Как отмечается, в субботу, 12 июня, Болсонару, его сын Эдуардо и министр инфраструктуры Тарчизио Гомеш приняли участие в многотысячном мотопробеге байкеров по улицам Сан-Паулу Accelerate for Christ.

Болсонару и его сопровождающих оштрафовали на 552 бразильских реала (около $108) за отсутствие масок и игнорирование социальной дистанции.

При обращении к толпе сторонников с флагами Болсонару выступил против применения защитных масок, заявив, что вакцинированные люди не должны их носить.

«Передача вируса от вакцинированного человека невозможна», — сказал он.

Отметим, ученые пока не установили, могут вакцинированные люди быть заразными или нет.