YouTube частично заблокировала канал президента Бразилии за распространение фейков о коронавирусе

YouTube частично заблокировала канал президента Бразилии Жаира Болсонару. Он распространял фейки о вакцинации.

Об этом пишет CNN Brasil.

Сервис запретил на неделю публиковать ему новые видео. Это сделали из-за неоднократных нарушений со стороны Болсонару.

«Мы удалили видео с канала Жаира Болсонару за нарушение наших правил распространения недостоверной информации медицинского характера о COVID-19, которая утверждает, что вакцины не снижают риск заражения и приводят к другим инфекционным заболеваниям», — говорится в заявлении.

Во время прямого эфира в четверг Болсонару заявил, что у вакцинированных в Великобритании после прививки якобы появлялся синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Это опровергли в британском Минздраве.