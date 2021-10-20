Президента Бразилии обвинили в преступлениях против человечности из-за отношения к пандемии. Он отрицает вирус и не вакцинируется

Президента Бразилии Жаира Болсонару обвиняют в преступлениях против человечности из-за его отношения к пандемии коронавируса. Соответствующий отчет был составлен в бразильском парламенте.

Об этом пишет BBC.

Расследование деятельности президента и его реакции на пандемию продолжалось шесть месяцев. Его обвиняют в неспособности бороться с пандемией, которая уже унесла жизни 600 тысяч бразильцев.

Комиссия требует, чтобы Болсонару выдвинули десять обвинений. Сначала его планировали обвинить в убийстве и геноциде коренных народов, теперь к этому добавились преступления против человечности, подделка документов и подстрекательство к преступлению.

Сам президент Бразилии считает расследование парламента политически мотивированным. В то же время он выступает против карантинных мер, необходимости носить маски и вакцинации.