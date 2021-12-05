Президента Бразилии будут судить из-за заявления о том, что вакцина от коронавируса может вызвать СПИД

Верховный суд Бразилии открыл производство в отношении президента страны Жаира Болсонару из-за его заявлений о том, что вакцины от коронавируса могут увеличивать вероятность заболеть Синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Об этом сообщает BBC.

На брифинге 24 октября Болсонару «высказал предположение, что у полностью вакцинированных против COVID-19 людей СПИД развивается гораздо быстрее, чем ожидалось».

Ученые и медэксперты опровергли такое утверждение, но президент Бразилии, отказавшийся прививаться от COVID-19, уверяет, что он процитировал статью из журнала.