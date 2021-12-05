Президента Бразилії судитимуть через заяву про те, що вакцина від коронавірусу може викликати СНІД

Верховний суд Бразилії відкрив провадження щодо президента країни Жаїра Болсонару через його заяви про те, що вакцини від коронавірусу можуть збільшувати ймовірність захворіти на синдром набутого імунодефіциту (СНІД).

Про це повідомляє BBC.

На брифінгу 24 жовтня Болсонару «висловив припущення, що у повністю вакцинованих проти COVID-19 людей СНІД розвивається набагато швидше, ніж очікувалося».

Науковці та медексперти заперечують таке твердження, але президент Бразилії, який сам відмовився вакцинуватися від COVID-19, запевняє, що він процитував статтю з журналу.