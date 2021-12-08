НАЗК виявило в декларації Медведчука недостовірну інформацію на понад 73 млн гривень

У декларації народного депутата «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука виявили ознаки декларування недостовірної інформації на понад 73 млн гривень, що є рекордом за рік.

Про це повідомили у пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Під час перевірки було встановлено, що Медведчук не вказав вартість своєї земельної ділянки площею понад 6 гектарів та розміщеного на ній домоволодіння площею 2,9 тис. кв. метрів у Києві.

Як з’ясувало НАЗК, ділянка коштує понад 29 млн гривень, а домоволодіння — 16 млн гривень.