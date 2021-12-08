НАПК выявило в декларации Медведчука недостоверную информацию на более чем 73 млн гривен

В декларации народного депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука выявили признаки декларирования недостоверной информации на более чем 73 млн гривен, что является рекордом за год.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

В ходе проверки было установлено, что Медведчук не указал стоимость своего земельного участка площадью более 6 гектаров и размещенного на нем домовладения площадью 2,9 тысячи кв. метров в Киеве.

Как выяснило НАПК, участок стоит более 29 млн гривен, а домовладение — 16 млн гривен.