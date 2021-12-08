Папа Римський не вважає секс поза шлюбом найсерйознішим гріхом — набагато гірші погорда й ненависть

Лідер католицької церкви Папа Римський Франциск сказав, що секс поза шлюбом не є «найсерйознішим» гріхом.

Про це він заявив під час сеансу запитань та відповідей із репортерами на зворотному шляху до Італії з Греції, цитує The Independent.

«Гріхи плоті не найсерйозніші», — сказав Папа і уточнив, що погорда й ненависть — ось «найсерйозніші гріхи».