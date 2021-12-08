Папа Римський не вважає секс поза шлюбом найсерйознішим гріхом — набагато гірші погорда й ненависть

Лідер католицької церкви Папа Римський Франциск сказав, що секс поза шлюбом не є «найсерйознішим» гріхом.
Про це він заявив під час сеансу запитань та відповідей із репортерами на зворотному шляху до Італії з Греції, цитує The Independent.
«Гріхи плоті не найсерйозніші», — сказав Папа і уточнив, що погорда й ненависть — ось «найсерйозніші гріхи».
Папу також запитали про відставку архієпископа Парижу Мішеля Апетіта, який на початку цього грудня вирішив піти у відставку після того, як французький журнал заявив, що він мав інтимні стосунки з жінкою. Папа зазначив, що це був «промах» архієпископа і порушення шостої заповіді. Шоста заповідь свідчить: «Не чини перелюбу», що стосується людей, які займаються сексом поза шлюбом, але Папа припустив, що це може стосуватися і священників, які не дотримуються цнотливості. Однак Папа уточнив, що затвердив відставку архієпископа через його схильність до пліткарства.
- Папа Римський Франциск під час свого візиту до Греції вибачився перед Богом та православними за помилки, скоєні католиками. Він заявив, що ті дії не мали нічого спільного із вченням Ісуса, а були наслідком жаги до збагачення.
- Папа Римський може відвідати Україну у 2022 році. Востаннє понтифік приїжджав в Україну в червні 2001 року, але тоді це був Іоанн Павло ІІ. Візит відбувся на запрошення українського уряду та католицьких ієрархів. Понтифіка зустрічав Леонід Кучма. Іоанн Павло II під час візиту відвідував Київ і Львів.