Папа Римский не считает секс вне брака самым серьезным грехом — гораздо хуже гордость и ненависть

Лидер католической церкви Папа Римский Франциск сказал, что секс вне брака не является самым «серьезным» грехом.

Об этом он заявил во время сеанса вопросов и ответов с репортерами на обратном пути в Италию из Греции, цитирует The Independent.

«Грехи плоти не самые серьезные», — сказал Папа и уточнил, что гордость и ненависть — вот самые «серьезные грехи».