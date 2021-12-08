Папа Римский не считает секс вне брака самым серьезным грехом — гораздо хуже гордость и ненависть

Лидер католической церкви Папа Римский Франциск сказал, что секс вне брака не является самым «серьезным» грехом.
Об этом он заявил во время сеанса вопросов и ответов с репортерами на обратном пути в Италию из Греции, цитирует The Independent.
«Грехи плоти не самые серьезные», — сказал Папа и уточнил, что гордость и ненависть — вот самые «серьезные грехи».
Папу также спросили об отставке архиепископа Парижа Мишеля Аппетита, который в начале декабря предложил уйти в отставку после того, как французский журнал заявил, что у него были интимные отношения с женщиной. Папа отметил, что это был «промах» архиепископа и нарушение шестой заповеди. Шестая заповедь свидетельствует: «Не прелюбодействуй», она относится к людям, которые занимаются сексом вне брака, но Папа предположил, что это может касаться и священников, которые не соблюдают целомудрие. Однако Папа также уточнил, что утвердил отставку архиепископа из-за сплетен.
- Папа Римский Франциск во время своего визита в Грецию принес извинения Богу и православным за ошибки, совершенные католиками. Он заявил, что эти действия не имели ничего общего с учением Иисуса, а были следствием жажды обогащения.
- Папа Римский может посетить Украину в 2022 году. В последний раз понтифик приезжал в Украину в июне 2001 года, но тогда это был Иоанн Павел II. Визит состоялся по приглашению украинского правительства и католических иерархов. Понтифика встречал Леонид Кучма. Иоанн Павел II во время визита посещал Киев и Львов.