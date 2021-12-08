Читачі Time обрали людиною року президента Бразилії Жаїра Болсонару

Людиною року за версією читачів журналу Time став президент Бразилії Жаїр Болсонару.

Читачі американського журналу могли проголосувати за людину чи групу людей, які на їхню думку найбільш позитивно чи негативно вплинули на світ у 2021 році. У підсумку проголосували понад 9 мільйонів людей.

Болсонару отримав 24% голосів, обійшовши колишнього президента США Дональда Трампа (9%), медпрацівників-борців із пандемією (6,3%) та російського опозиціонера Олексія Навального (6%), який перебуває у колонії.