Читатели Time выбрали человеком года президента Бразилии Жаира Болсонару

Человеком года по версии читателей журнала Time стал президент Бразилии Жаир Болсонару.

Читатели американского журнала могли проголосовать за человека или группу людей, которые по их мнению наиболее позитивно или негативно повлияли на мир в 2021 году. В итоге проголосовали более 9 миллионов человек.

Болсонару получил 24% голосов, обойдя бывшего президента США Дональда Трампа (9%), медработников-борцов с пандемией (6,3%) и российского оппозиционера Алексея Навального (6%), который находится в колонии.